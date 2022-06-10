Умерла певица Джули Круз, записавшая саундтрек к «Твин Пикс»

Фото: Synthfrillan/YouTube

Джули Круз

В возрасте 65-ти лет скончалась певица Джули Круз, которая записала саундтрек к культовому сериалу «Твин Пикс», пишет The Guardian. О смерти артистки сообщил ее муж Эдвард Гриннан. Известно, что в 2018 году у Круз была диагностирована волчанка.

Я исполнял ее песню «Roam», когда она отходила в мир иной. Теперь она будет странствовать вечно. Покойся с миром, любовь моя, — говорит вдовец.

Также Гринн поделился, что Джули Круз покинула этот мир на своих условиях, без сожалений, теперь ей легко.

За свою жизнь певица успела записать четыре студийных альбома. Самой известной композицией является «Falling», композитором которой выступил Анджело Бадаламенти. Именно данное произведение является саундтреком к знаменитому сериалу «Твин Пикс» Дэвида Линча. Джули Круз также исполнила песню для фильма Линча «Синий бархат» под названием «Mysteries of Love».

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