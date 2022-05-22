Умерла актриса «Ленкома» Валентина Дугина

Валентина Дугина / Фото vk.com/lenkomtheatre

Старейшая актриса театра «Ленком» Валентина Дугина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщается в паблике театра во «ВКонтакте».

Актриса умерла после тяжёлой продолжительной болезни.

22 мая после продолжительной болезни ушла из жизни старейшая актриса нашего театра Валентина Николаевна Дугина (1937–2022), — сказано в сообщении.

Также говорится, что коллеги выражают глубочайшее сожаление родственникам актрисы. Дугина служила в театре с 1962 года. Зрителям она известна по спектаклям Анатолия Эфроса «Мольер», «Снимается кино», «В одень свадьбы», по постановкам Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Мудрец» и другим. Последней её ролью стала роль Берты в «Поминальной молитве».

Валентина Дугина в 1959 году закончила Московский нефтяной институт, в 1962 году — студию при «Ленкоме», в 1969 году — ГИТИС.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса театра и кино, режиссёр Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни.