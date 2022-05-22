Умерла актриса Наталья Величко

Наталья Величко / Фото Мастюков В., Коньков А./ТАСС

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни, передает РЕН ТВ. Причина смерти неизвестна.

Согласно информации источника телеканала, женщину нашли мёртвой в квартире в Москве.

Величко дебютировала в кино в 1963-м, исполнив роль Аси в картине «Тишина». Среди известных фильмов, в которых играла выпускница ВГИКа, «Щит и меч», «Охота на изюбря», «Ураган приходит неожиданно».

В мае на 71-м году жизни умер главный режиссер и художественный руководитель Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко. По словам депутата Государственной думы Александра Хинштейна, сообщившего о его смерти, в последнее время Гришко сильно болел.