Советская и российская актриса театра и кино, режиссер Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни, передает РЕН ТВ. Причина смерти неизвестна.
Согласно информации источника телеканала, женщину нашли мёртвой в квартире в Москве.
Величко дебютировала в кино в 1963-м, исполнив роль Аси в картине «Тишина». Среди известных фильмов, в которых играла выпускница ВГИКа, «Щит и меч», «Охота на изюбря», «Ураган приходит неожиданно».
В мае на 71-м году жизни умер главный режиссер и художественный руководитель Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко. По словам депутата Государственной думы Александра Хинштейна, сообщившего о его смерти, в последнее время Гришко сильно болел.