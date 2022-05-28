Умер бывший президент Албании Буяр Нишани

Буяр Нишани / Фото Niu Xiaolei/Xinhua/Global Look Press

Бывший президент Албании Буяр Нишани умер на 56-м году жизни. Политик провёл несколько недель в больнице из-за тяжёлой болезни, однако врачи не смогли его спасти, передаёт портал 21.TV.

Бывший президент Албании Буджар скончался сегодня в возрасте 55 лет, — говорится в сообщении.

Нишани занимал пост президента с 2012 по 2017 год. Его высокой должности предшествовало руководство Министерством внутренних дел и юстиции.

У политика остались жена и две дочери.

Ранее стало известно, что экс-советник президента США по нацбезопасности Макфарлейн умер. Ему было 84 года.