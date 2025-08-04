Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 11:02

Умер Родриго Мойя, сделавший культовое фото Че Гевары

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался Луис Родриго Мойя Морено — культовая фигура мексиканской фотографии, пишет La Jornada. Он сделал знаменитый снимок аргентинского революционера Эрнесто Че Гевары. Отмечается, что фотожурналист умер в возрасте 91 года после операции.

Родриго Мойя скончался в своем доме в Куэрнаваке, штат Морелос. Фотограф был одним из самых выдающихся мастеров фотосъемки XX века, — сказано в материале.

Авторы статьи отметили, что Мойя использовал камеру как инструмент хроники социальных перемен, фиксируя на пленку сцены народных протестов, бедности и политических сдвигов, определявших облик Мексики и Латинской Америки в 1950–1960-х годах. Его архив, включающий свыше 40 тысяч негативов, который он тщательно сохранял вместе со своей супругой Флаэрти, стал уникальным свидетельством эпохи, о которой официальные медиа зачастую умалчивали.

Ранее из жизни ушел американский музыкант Леонардо Хименес (Флако). Он скончался в возрасте 86 лет. Певец, автор песен, сольный артист известен благодаря совместной работе с группой The Rolling Stones над их двадцатым альбомом Voodoo Lounge.

фотографы
Эрнесто Че Гевара
Мексика
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве за 12 часов выпало до трети месячной нормы осадков
При строительстве дальневосточного моста применили инновационные материалы
Российский губернатор отправил всех чиновников в MAX
Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.