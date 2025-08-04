Умер Родриго Мойя, сделавший культовое фото Че Гевары

Скончался Луис Родриго Мойя Морено — культовая фигура мексиканской фотографии, пишет La Jornada. Он сделал знаменитый снимок аргентинского революционера Эрнесто Че Гевары. Отмечается, что фотожурналист умер в возрасте 91 года после операции.

Родриго Мойя скончался в своем доме в Куэрнаваке, штат Морелос. Фотограф был одним из самых выдающихся мастеров фотосъемки XX века, — сказано в материале.

Авторы статьи отметили, что Мойя использовал камеру как инструмент хроники социальных перемен, фиксируя на пленку сцены народных протестов, бедности и политических сдвигов, определявших облик Мексики и Латинской Америки в 1950–1960-х годах. Его архив, включающий свыше 40 тысяч негативов, который он тщательно сохранял вместе со своей супругой Флаэрти, стал уникальным свидетельством эпохи, о которой официальные медиа зачастую умалчивали.

Ранее из жизни ушел американский музыкант Леонардо Хименес (Флако). Он скончался в возрасте 86 лет. Певец, автор песен, сольный артист известен благодаря совместной работе с группой The Rolling Stones над их двадцатым альбомом Voodoo Lounge.