Украинского режиссёра задержали в Италии по запросу России

В итальянском Неаполе по запросу России был задержан главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук, сообщает портал hromadske со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко. По его словам, генконсульство страны оказывает режиссёру консульскую помощь.

В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссёр Одесской оперы Евгений Лавренчук. Сейчас украинец находится под стражей, ему предоставили адвоката, — сообщает украинское издание.

В материале говорится, что суд в Неаполе избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на период рассмотрения российского запроса об экстрадиции. Известно, что консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка, чтобы выяснить причины задержания Лавренчука и защитить его законные интересы.

Ранее стало известно, что на Украине разразился скандал из-за принуждения военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской к участию в новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского. О том, что она оказалась в кадре с главой государства не по собственной воле, стало известно после того, как военнослужащую раскритиковали в соцсетях.

Борисовская, которая сидела за новогодним столом по левую руку от Зеленского, была вынуждена в ответ на волну критики признаться в Facebook, что военное командование заставило её участвовать в съёмках.