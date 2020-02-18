https://static.news.ru/photo/82585682-525e-11ea-b79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Главного управления разведки украинского Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил о значительном увеличении численности военной группировки РФ у границ Украины. Он заявил, что через несколько лет Россия будет готова к стратегическому наступлению.

В 2022–2023 году ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без мобилизации, — цитирует его пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что Москва втрое увеличила военный потенциал у границ Украины. По его словам, там происходит переоснащение российских ракетных систем: «Тополь» будет заменён на «Ярс», а «Сармат» поступит на вооружение в 2021 году. По словам Скибицкого, дальность поражения таких ракет составляет 12 тыс. км, что представляет угрозу не только для Украины, но и для европейских стран.

Как писал NEWS.ru, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Киев стремится к установлению мира в Донбассе, но при этом работает над повышением обороноспособности государства. Эти слова последовали после новостей о столкновении с сепаратистами на востоке страны, в результате которого погиб военнослужащий украинской армии. По версии официальных Вооружённых сил Украины, провокацию 18 февраля в Донбассе устроили сепаратисты. По словам представителей самопровозглашённой Луганской республики, первыми напали киевские силовики.