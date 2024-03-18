Украинский политолог раскрыл, как ЕС обманул Киев с евроинтеграцией Политолог Скачко: соглашение об ассоциации Украины и ЕС было обманом

Фото: president.gov.ua

Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное Киевом десять лет назад, не было направлено на развитие экономики Украины, заявил в беседе с NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, основная цель подписания договора заключалась в том, чтобы окончательно «отвернуть» страну от России.

Экономического в нем было только то, что Украина брала на себя обязательства, но не получала никаких прав. В обмен на обязательства жить и определяться по стандартам ЕС она получила квотирование, необходимость лицензирования продукции, стандартизацию — все то, что всегда тормозило украинский экспорт в Европу, — объяснил эксперт.

Киев не раз заявлял о своем недовольстве условиями соглашения об ассоциации и получал от ЕС заверения о готовности их пересмотреть. Однако, считает Скачко, Европа никогда не планировала выполнять свои обещания: с 2014 года Украина находится в кабале у партнеров. Ситуация, по его словам, несколько изменилась после начала СВО, однако и сейчас никакой пользы для Киева в отношениях с Евросоюзом нет.

За 10 лет основные земельные массивы перешли в руки транснациональных корпораций, которые начали производить продукцию. Ее надо куда-то продавать — лучше всего для этого использовать конфликт и сказать, мол, Украине нужны деньги для борьбы с Россией, давайте завалим Европу дешевой сельхозпродукцией. К чему это привело? К фермерским бунтам и блокаде, — напомнил он.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС было подписано в 2014 году. Главным его пунктом стало создание зоны свободной торговли — предполагалось, что она позволит Киеву свободнее реализовывать продукцию на европейских рынках за счет отмены пошлин. Однако на деле Евросоюз установил мизерные квоты на украинские товары, а их сертификация усложнилась.

В декабре 2023 года ЕС одобрил переговоры о членстве Украины. Однако позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что они будут приостановлены до лета, пока не пройдут выборы в Европарламент.