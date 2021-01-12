«Украинский патриот» из Крыма объяснил неготовность покинуть полуостров

https://static.news.ru/photo/d5bd9710-5546-11eb-a070-fa163e074e61_660.jpg Евпатория, Крым Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Пенсионер из Крыма, назвавший себя «патриотом Украины», заявил, что мечтает переехать в Незалежную, и объяснил, почему не может этого сделать. По его словам, он сомневается, что выживет на минимальную пенсию в 1700 гривен (около 4,5 тыс. рублей) из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ.

Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котёл днём и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика — единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу, — отметил крымчанин, дозвонившийся в эфир телеканала «НАШ».

Мужчина подчеркнул, что в России получает минимальную пенсию в размере 9,5 тыс. рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тыс. рублей. По его словам, за газ, электроэнергию, Интернет и ремонт дома он платит ежемесячно не более трёх тысяч рублей без всякой экономии.

Также пенсионер рассказал, как похорошел Крым после возвращения в состав РФ. Повсеместно на полуострове идёт ремонт инфраструктуры, пояснил крымчанин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британское посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав Украины. На эти цели будет выделено до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей). Средства предназначены для программы «Открытое будущее», которая запущена 1 января и будет длиться до 15 марта.