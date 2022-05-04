Украинских миномётчиков заподозрили в занятиях чёрной магией Культуролог Дайс заявила о признаках занятий чёрной магией в штабе украинских миномётчиков

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Признаки занятия чёрной магией найдены в штабе украинских миномётчиков на окраине села Трёхизбёнка. На стене штаба изображён оккультный рисунок, который автор сделал, не отрывая руки, что может говорить о его намерении придать знаку магическую силу, заявила культуролог Екатерина Дайс, сообщает РИА Новости.

Это магический сигил (символ), состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать наверняка, — отметила она.

При этом Дайс уточнила, что «магическая печать тёмных сил», сочетает в себе идеи анархии, оружия и символики. Она обратила внимание и на слово Zein.

В библейском иврите Зайн означает «меч», а глагол «лезаен» — «вооружать». Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или «просили» послать им больше оружия, — предположила культуролог.

Ранее стало известно, что в начале апреля британское издание The Sun опубликовало сразу несколько «новых пророчеств» Ванги (1911–1996) и Нострадамуса (1503–1566) о роли в истории президента Владимира Путина, о судьбе России и о третьей мировой войне, которая якобы может начаться в 2023 году. Громкие предсказания подхватили и другие мировые и российские СМИ.