«Путин станет владыкой мира»: верить ли пророчествам Ванги и Нострадамуса

Британское издание The Sun опубликовало на днях сразу несколько «новых пророчеств» Ванги (1911–1996) и Нострадамуса (1503–1566) о роли в истории президента Владимира Путина, о судьбе России и о третьей мировой войне, которая якобы может начаться в 2023 году. Громкие предсказания подхватили и другие мировые и российские СМИ. NEWS.ru пообщался с экспертами и узнал, были ли на самом деле приписываемые прорицателям высказывания или это всего лишь спекуляция.

Что «говорили» Ванга и Нострадамус про Россию и третью мировую войну

По утверждениям The Sun и ряда других СМИ, Ванга якобы предсказывала «год двоек», который кардинально поменяет порядок мироустройства. А день, когда «вместе сойдутся шесть двоек», утверждала прорицательница, «станет потрясением для всего мира» (22.02.2022 президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР). По сообщениям СМИ, Ванга предвидела окончательный разрыв отношений России и Америки и плотное сотрудничество России с Китаем.

Слепой ясновидящей также приписывают слова о том, что «Россия будет доминировать в мире».

Всё растает, как лёд, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России. Владимир станет «владыкой мира», — «цитируют» Вангу СМИ.

При этом западные журналисты толкуют данное высказывание так, будто провидица имела в виду именно Владимира Путина. Ещё больше загадок с авторством фразы о «конфликте в Восточной Европе», который «спровоцирует большую войну в 2023 году». Её разные издания вкладывают в уста то Ванги, то Нострадамуса.

Serguei Fomine/Russian Look

Артист оригинального жанра Юрий Горный (он «читает чужие мысли», умеет водить машину с завязанными глазами и т. д. — NEWS.ru) рассказал NEWS.ru, что особенно активно мифы о Ванге рождались в России в «нулевые» годы. К одному из них он даже был причастен. Беседуя с журналистом, Горный решил пошутить и сказал, что прямо сейчас позвонит болгарской предсказательнице.

В смысле позвоните? Она же умерла, — растерялся корреспондент.

Юрий Горный упорно держал покер фейс и заявил, что умеет звонить на тот свет. После чего стал «набирать» номер Ванги по мобильному телефону.

Алло, Ванга?! Тебя плохо слышно. Это Горный. Я даю интервью о тебе... Не можешь говорить? Готовишься к свадьбе? Замуж выходишь? За Нострадамуса?! — вспоминает ту сцену артист.

По словам Горного, журналист «мгновенно подобрался» и пообещал «обязательно написать сенсационную новость, что Ванга на том свете выходит замуж за Нострадамуса».

Как отметил артист, разница сейчас лишь в том, что если раньше были в моде «развлекательные выдумки», то теперь «стали актуальны страшилки». Юрий Горный призвал «не воспринимать пророчества бабушки Ванги» всерьёз.

«Кто видел документы, подтверждающие предсказания Ванги?»

Члены комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме Российской академии наук (РАН) восприняли «новые пророчества» Ванги скептически. По мнению доктора физико-математических наук Ростислава Полищука, «Ванга — это не истина, а мифология». Учёный убеждён, что «её феномен изначально был раздут Болгарией, причём на государственном уровне».

Небольшой стране ведь престижно иметь своё собственное чудо, туристы подтянутся, а это — доход в пользу государства. Болгария хорошо зарабатывала на Ванге и её пророчествах. И продолжает зарабатывать, — рассказал Ростислав Полищук NEWS.ru.

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Биолог и популяризатор науки Александр Панчин в разговоре с NEWS.ru назвал новые пророчества Ванги «фейк-нюьсом», призвав «верить исключительно фактам, ничему больше».

Кто-то видел какие-либо документы, подтверждающие все вышеперечисленные «предсказания Ванги»? Если такие документы существуют, необходимо заключение эксперта, который бы подтвердил (либо опроверг) их подлинность. В противном случае данные «предсказания» — не более чем фейк-ньюс, — объяснил специалист.

Александр Панчин напомнил, что российские и иностранные научные организации не раз предлагали людям, называющим себя пророками и экстрасенсами, пройти испытания под наблюдением учёных. Испытуемым обещалось значительное денежное вознаграждение в том случае, если необычные способности были бы подтверждены независимой комиссией. По словам эксперта, «ни один человек не рискнул пройти такое испытание». На основании этого он сделал вывод, что «никакими чудесными способностями „экстрасенсы“ на самом деле не обладают».

Однако ученица Ванги Екатерина Дали-Сычёва, называющая себя крёстной дочерью прорицательницы, рассказала NEWS.ru, что лично слышала от болгарской ясновидящей пророчество о будущем России после 2022 года.

СССР возродится после 2022 года и станет великой империей. И духовность возродится именно с России. Хотя это будет непростой путь, — передаёт она слова Ванги.

«Порох» Порошенко и «зелёный господарь» Зеленский

Экс-сотрудник 9-го Управления КГБ СССР (в 1981–1989 гг.) Дмитрий Фонарёв, изучавший «феномен В» (феномен Ванги), в беседе с NEWS.ru охарактеризовал болгарскую предсказательницу как «фольклорного персонажа, даже уже в некоторой степени собирательного образа». Он уверен, что многие из фраз, которые приписывают Ванге, она на самом деле никогда не произносила.

Как можно верить «словам» Ванги об Украине? Например, таким: «Порох придёт — развяжет войну. Потом придет зелёный господарь — весёлый, всем будет нравиться, но приведёт народ чуть ли не в рабство...». «Порох» — как бы намёк на бывшего президента Украины Петра Порошенко, «зелёный господарь» — на Владимира Зеленского. Однако ничего подобного Ванга не произносила, это придумали не так давно и теперь выдают за «пророчества», — считает Дмитрий Фонарёв.

Бывший сотрудник спецслужб выразил сожаление, что «обыватели готовы так легко поверить не пойми во что и ищут чего-то спасительного хотя бы на словах, а сами не хотят ничего делать — ни анализировать, ни действовать».