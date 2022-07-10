Украинские военные начали минировать границу с Белоруссией Der Spiegel: украинские военные начали минировать границу с Белоруссией

Фото: nakipelotv/twitter.com/Global Look Press

Украинские военные начали минировать районы на границе с Белоруссией, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что принимаются меры по минированию и установке заграждений на границе с Белоруссией. Он добавил, что будут приняты все необходимые меры для защиты от возможных нападений.

Солдаты украинской армии минируют районы на границе с Беларусью. Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в настоящее время принимаются меры по минированию территорий и установке заграждений на границе с Беларусью, — сказано в публикации.

Автор материала указывает на то, что подобные меры принимаются в местах, откуда Белоруссия якобы может начать наступление.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал действия главнокомандующего вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, написало ранее издание The Telegraph. Глава государства обвинил военного в разгроме украинских войск в Донбассе. Он призвал главкома не принимать серьёзные решения без его участия. Отмечается, что поводом для такого решения стал приказ Залужного, запрещающий передвижение резервистов.