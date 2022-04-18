Украинские боевики пытались вырваться из окружения с «Азовстали»

Украинские боевики предпринимали попытки вырваться из окружения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил РИА Новости глава подразделения ДНР с позывным Хохол. Он подчеркнул, что боевиками было совершено как минимум две попытки вырваться из котла, каждая из них была пресечена.

Было две попытки прорыва с «Азовстали». На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечён. По большей части они погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и всё, — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заверил, что Вооружённые силы России предлагают украинским военным и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск 17 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что военным гарантируется сохранение жизни.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. Перед этим с угрозой уничтожения ВСУ в городе выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные не хотят сдаваться, поэтому будут уничтожены.