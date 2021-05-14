Украинская оппозиция возмутилась планам Киева обменять Медведчука

https://static.news.ru/photo/c7a76fe0-b584-11eb-89da-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) возмущена заявлением представителей власти на Украине о возможном обмене главы политсовета партии Виктора Медведчука на граждан Украины, осуждённых в России, сообщает ТАСС.

ОПЗЖ требует от власти остановить политический террор против оппозиции. Прекратить антиконституционные действия и провокационные заявления, вернуться к соблюдению Конституции, прав человека и гражданина, — цитирует заявление партии агентство.

С предложением о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, выступил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Он добавил, что решение должен принимать глава государства.

11 мая стало известно, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене. Дома и в офисе главы политсовета ОПЗЖ прошли обыски.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, поскольку это является внутренним делом Украины. Представитель Кремля также отметил, что политик не обращался за помощью или убежищем, но Россия, скорее всего, не сможет оказать какую-то помощь.