Украинская делегация прибыла на второй раунд переговоров с Россией

Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией в Беловежскую пущу на вертолётах, сообщает ТАСС. Как стало известно ранее, «программой-минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва рассчитывает на урегулирование украинского вопроса после переговоров и возвращение украинцев к мирной жизни.

Эти переговоры ведутся с представителями России и Украины. Мы рассчитываем, что они приведут к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни, — сказала дипломат.

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.