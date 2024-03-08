Украина ждет от Байдена обещания поставок ракет ATACMS Politico: на Украине ждут от Байдена конкретики по поставкам ракет ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины рассчитывает услышать в ходе обращения президента США Джо Байдена к конгрессу конкретики по вопросу поставок ракет ATACMS, пишет Politico. Украинские власти также хотят получить четкие обещания по поддержке Киева в целом, говорится в статье.

Украина будет ждать чего-то конкретного — как обещание предоставить ATACMS большой дальности, которые украинцы запрашивали на протяжении двух лет, — уточнили журналисты.

По информации источника издания, Киев ожидает не просто общих слов поддержки страны со стороны американского лидера. Байден выступит в конгрессе с ежегодным посланием в течение часа.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США не исключают возможность поставок Украине ракет ATACMS повышенной дальности. Эта тема, как отметил политик, все еще является одним из вопросов на переговорах.

До этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что Соединенные Штаты необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия украинским военным. Так парламентарий отреагировал на статьи американских СМИ о поставках Киеву обновленных ракет ATACMS. В качестве примера депутат привел зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, Вашингтон напрямую втянут в конфликт на Украине, являясь одной из его сторон.