Украина заявила о создании береговых ракетных войск с «Нептуном»

Украина намеревается создать новый род войск — береговые ракетные, о чём заявил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа. Пока эти войска находятся в стадии развития, приводит слова контр-адмирала сайт Минобороны.

По словам главкома, береговые ракетные войска появятся на Украине в 2026 году, а в их состав войдут три дивизиона боевого ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу 2022 года, по словам контр-адмирала, будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса и вскоре он встанет на боевое дежурство.

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал ускорить поступление украинских противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» на боевое дежурство на южной границе. О планах создать ВМФ к 2035 году уже говорил глава государства Владимир Зеленский.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин заявил, что Киеву необходимо всерьёз заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», чтобы противостоять российскому Черноморскому флоту, поскольку Москва «не оставит в покое» Украину.