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Украина предоставит Литве колючую проволоку для стены с Белоруссией

16:39, 28 июля 2021
Украина предоставит Литве колючую проволоку для стены с Белоруссией Фото: Lietuvos kariuomenė/facebook.com
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Украина поставит в Литву колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией. Об этом сообщил в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина поможет своему союзнику укрепить границу.

Наш друг и союзник по Люблинскому треугольнику всегда может рассчитывать на нас, — написал Кулеба.

Власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией. Пограничники должны указать на самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь. Строительство будет состоять из трёх этапов, первым из которых будет установка проволочного заграждения. Так власти хотят защититься от потока нелегалов из Белоруссии.

Также власти Литвы ввели более жёсткие ограничения на свободное перемещение нелегальных мигрантов по стране. Раньше мигранты, которые незаконно пересекали границу страны и находились в пунктах временного размещения, считались прибывшими на территорию республики. Теперь они будут считаться таковыми только после соответствующего решения властей.

Ранее литовские пограничники за сутки задержали 171 нелегального мигранта из Белоруссии, что является своеобразным рекордом. Нарушители были пойманы на пограничной территории в Шальчининкайском районе страны.

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