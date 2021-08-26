Украина попросила продлить договор с Россией по транзиту газа ещё на 10 лет

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Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что для эвакуации людей из Афганистана осталось довольно мало времени, но вместе с тем он выразил надежду на то, что сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ) позволят вывозить людей и после установленной крайней даты 31 августа. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Как сообщает политик, власти сделают всё, что в их силах для вывоза желающих из Афганистана. По его словам, талибы должны понимать, что если они хотят иметь доступ к помощи на...