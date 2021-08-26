Украина попросила продлить договор с Россией по транзиту газа ещё на 10 лет

Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает необходимым продление контракта с «Газпромом» по транзиту газа через Украину ещё на 10 лет после срока истечения нынешнего договора в 2024 году.
У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведём переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет, — заявил Макогон в эфире телеканала «Украина 24».
Гендиректор украинской компании убеждён, что 50%-я заполненность газопровода не позволит «Газпрому» отказаться от транзита через Украину, только 100% использование «Северного потока» даст России возможность отказаться от услуг Украины. Макогон выразил надежду, что ежегодный объем транзита газа через страну будет составлять примерно 45-50 млрд кубометров. При этом он подчеркнул, что ГТС Украины готовится к транспортировке более «зелёного» топлива: водорода. Однако на то, чтобы иметь возможность осуществлять транзит этого горючего вещества Украине понадобится время, которое им может выиграть продление контракта с «Газпромом».
Ранее Макогон изъявил желание стать управляющим российского газопровода «Северный поток — 2».