Украина предложила свои услуги по управлению «Северным потоком — 2»

Украинская компания захотела стать управляющей компанией газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил «Оператор ГТС Украины».

Отмечается, что Украина решила воспользоваться вынесенным германским судом вердиктом по проекту. 25 августа стало известно, что суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод «Северный поток — 2» из-под действия обновленной Газовой директивы Евросоюза.

Предложим наши услуги относительно управления «Северным потоком — 2» как реально независимый от РФ оператор ГТС, — написал глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Решение принято из-за того, что газопровод якобы не соответствовал необходимому критерию — не был достроен к нужной дате, то есть к 23 мая 2019 года. Украина выступает против строительства и запуска газопровода, считая его опасностью для безопасности страны.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG может обжаловать решение об отказе в исключении «Северного потока — 2» из газовой директивы ЕС в Федеральном суде Германии. Об этом сообщалось на сайте Высшего земельного суда Дюссельдорфа.