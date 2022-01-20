Госсекретарь США: Путин считает Украину «ненастоящим государством»
Госсекретарь США Блинкен: Путин давно готовился к вторжению на Украину
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:41, 20 января 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл детали разговора президента России Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, который состоялся в 2008 году. Российский лидер доказывал своему американскому коллеге, что Украина — «ненастоящая страна», а русские и украинцы — один народ. Видеозапись выступления опубликовал YouTube-канал In time Ukraine.
Владимир Путин не верит, что Украина — это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал: Украина — ненастоящее государство, — заявил Блинкен.
Он добавил, что это прямое доказательство того, что Путин давно готовился к вторжению на Украину. По мнению главы внешнеполитического ведомства США, независимость всех бывших советских республик находится в опасности.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента США Джо Байдена о «российском вторжении» на Украину. Ранее Байден пообещал катастрофические санкции против РФ в случае крупномасштабной войны на Украине.
Однако президент добавил, что «незначительный ввод российских войск на Украину» может вызвать более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона. Псаки сообщила, что США готовы дать «скорый и жёсткий ответ» при появлении даже небольшого контингента войск РФ в соседнем государстве.