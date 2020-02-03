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Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.

Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского в ходе трансляции встречи. Соглашение было подписано в ходе визита в Киев турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров, — заявил Зеленский.

Подписанию соглашения предшествовало заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, председателями которого стали президенты двух стран. Согласно договору, Киеву будет выделено $33 млн, которые пойдут на закупку военной техники, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган перед вылетом на Украину снова заявил, что Анкара не признаёт Крым российским. Он также отметил, что продолжит следить за положением на полуострове крымских татар.