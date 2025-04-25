Украина и США заключат новую сделку по минералам Зеленский заявил о согласовании новой сделки о ресурсах с США

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Киев согласовал с Вашингтоном новую сделку по редкоземельным металлам, заявил на совместной с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский. Документ одобрили в среду, 23 апреля, в ходе переговоров представителей Украины, США и Европы, передает пресс-служба украинского лидера.

По словам Зеленского, переговоры оказались «непростыми, но конструктивными». Встреча завершилась «не разногласиями, а желанием работать дальше». Соглашение по редкоземельным металлам подготовят к 26 апреля, уточнил Зеленский. Украинская сторона в ходе встречи потребовала убрать из договора противоречащие Конституции страны пункты, уточнил глава государства.

Наша команда, европейская команда и представители США провели конструктивные переговоры, и на бумаге появились соответствующие пункты <...>. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей Конституции, не может быть в каких-либо соглашениях, — сказал Зеленский.

Ранее бывший член команды Госдепа Соединенных Штатов по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что никто не знает, обладает ли Киев ресурсами, на которые рассчитывают США. Сведения, которыми руководствуется американский лидер Дональд Трамп, устарели, интереса к подобной инициативе не проявила ни одна крупная компания из-за отсутствия минимальной коммерческой выгоды, отметил специалист.