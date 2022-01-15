Учёный предсказал климатическую катастрофу через 30 лет

Если средняя температура на планете в ближайшие 30 лет повысится больше чем на полтора градуса, то произойдут катастрофические климатические изменения глобального масштаба, заявил климатолог Владимир Рябов в эфире на радио «Спутник в Крыму». Началом бедствий, считает специалист, может стать таяние льдов в океанах и на вершинах гор, и тогда 30% суши уйдёт под воду.

Он отметил, что на изменение климата влияет не только человеческая деятельность, но и сами природные процессы. Однако люди могут либо ускорить, либо замедлить темпы глобального потепления.

Эксперт заявил, что за последние 40 лет средняя температура поднялась выше, чем когда-либо, на два градуса.

И следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия, — объяснил Рябов.

Учёный напомнил, о чем говорилось в Парижском соглашении: там предупредили, что в случае повышения температуры хотя бы на полтора градуса в ближайшие 30 лет стихийные бедствия, в том числе ураганы и ливни, станут происходить намного чаще и они будут сильнее.

Началом колоссальных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а позже — на вершинах гор. В таком случае 30% суши будет затоплено, — считает эксперт.

Он добавил, что под воду уйдут густонаселённые территории.

Ранее аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали изменение климата одной из угроз следующих 10 лет. По их мнению, основным поводом для беспокойства будет неспособность мирового сообщества остановить климатические изменения и вызванные этим экстремальные погодные явления.

Учёные также выявили, что из-за глобального потепления дожди в тропических районах Земли могут начать идти вдвое чаще, чем в настоящее время, отсюда будет больше наводнений. При этом прогнозируется, что колебания температур поверхности океана изменятся не так значительно.