Учёные предрекли глобальную катастрофу на Земле

Учёные из Орегонского университета предупредили, что изменение климата Земли грозит необратимым ухудшением важнейших показателей планеты, сообщает Daily Mail.
Специалисты
Появляется всё больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии, — отметили учёные.
Они пояснили, что изменить ситуацию не смог даже коронавирус, из-за которого в прошлом году мир погрузился в глобальный локдаун. Ситуация с изменением климата не улучшилась, хотя из-за пандемии серьёзно снизился уровень загрязнения воздуха.
Главной причиной кризиса учёные называют чрезмерную эксплуатацию планеты человеком и призывают мир объединиться для преодоления природного кризиса.
Ранее стало известно, что учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии. Как отметили в Институте глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин, специалисты оценивали способности страны. Оказалось, что всем этим критериям лучше всего соответствует Новая Зеландия.