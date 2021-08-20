Учёные обнаружили необычную способность у каракатиц

Учёные выяснили, что каракатицы с большим объёмом мозга способны запоминать что, где и когда с ними происходило вплоть до последнего дня жизни. Статья о необычных способностях моллюсков появилась в The Guardian.

Британские учёные установили , что каракатицы по мере взросления приобретают долговременную память. На 24 моллюсках был проведён эксперимент. В большом аквариуме разместили несколько секторов. В один и тот же квадрат в одно и то же время отправлялся корм для морских обитателей. Спустя некоторое время учёные заметили, что каракатицы ко времени обеда приближаются и ждут корма именно в том секторе бассейна, куда он сбрасывается океанологами.

Ранее ученые из США сумели доказать, что у каракатиц есть стереотипическое зрение. Надев на каракатицу 3D очки, учёные увидели, как каракатица начинает менять положение по отношению к объектам, чтобы занять выгодную позицию для охоты.