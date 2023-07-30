Ученые недосчитались в Антарктиде морского льда размером с Аргентину CNN: Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину

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Антарктида потеряла морской лед, площадь которого ученые сравнили с территорией Аргентины, сообщает CNN. Обычно каждый год к концу февраля антарктический морской лед сокращается, когда на континенте лето, после чего восстанавливается за зиму. На этот раз уровень льда оказался беспрецедентно низким и не соответствует ожиданиям.

По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), площадь льда примерно на 1,6 млн квадратных километров меньше прошлого зимнего рекорда, установленного в 2022 году.

Гляциолог из Университета Колорадо Тед Скамбос убежден, что потеря морского льда связана с рядом причин, одной из которых является усиление западных ветров вокруг Антарктиды, вызванное загрязнением планеты и нагреванием.

Возможно, мы больше не увидим, как антарктическая система восстанавливается так, как она это делала, скажем, 15 лет назад, в течение очень долгого периода в будущем, а возможно, и никогда, — сказал ученый.

В марте этого года климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал откалывание айсберга от разрушающегося ледника Туэйтса в Западной Антарктиде, известного также как «ледник Судного дня». Ученые полагают, что если он и другие ледники рядом растают, то это приведет к повышению уровня Мирового океана как минимум на три метра.