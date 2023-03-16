Учения в Оманском заливе: последнее предупреждение неоколониализму

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-морские маневры «Пояс морской безопасности — 2023»

В Оманском заливе развернулись военно-морские маневры «Пояс морской безопасности — 2023». Оманский залив расположен на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иными словами, по определению относится к зоне особых интересов вездесущих Соединенных Штатов. Но проблема в том, что учения проводят Россия, Иран и Китай — страны, отрицающие всякие претензии Вашингтона на глобальную гегемонию.

Формально речь идет об отработке противодействия современным пиратам, способным нарушить важнейшие морские коммуникации. Под таким девизом сейчас вообще проводится большинство интернациональных военно-морских учений. Но по факту три страны, которые еще не пошли по пути заключения прямого военного союза, но значительно сблизили в публичной сфере свои приоритеты национальной безопасности, без затей демонстрируют свои возможности. В частности, в случае необходимости перекрыть своими силами тот же Ормузский пролив. А это давно страшный сон коллективного Запада. Ведь через эти воды экспортируют свою нефть Иран, Кувейт, Катар, ОАЭ и частично Саудовская Аравия.

Считается, что через пролив проходит примерно 20% всего поставляемого на мировые рынки черного золота. Не удивительно, что все возникающие в последние годы планы военного «вразумления» Ирана традиционно наталкивались на угрозу того, что Иран перекроет Ормузский пролив со всеми вытекающими для глобальной экономики последствиями. А тут три страны, включая две мощные ядерные державы, явно отрабатывают взаимодействие своих ВМС в столь потенциально горячей точке, на мировом нефтяном перекрестке. И выглядят такие маневры вполне красноречивым предупреждением известным третьим странам.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Военно-морские маневры «Пояс морской безопасности — 2023»

При этом все давно знают, что для ценовых скачков на рынке нефти достаточно просто создать тень возможной нестабильности поставок. Углеводородный рынок крайне эмоционален и подвержен волатильности. А ныне особенно, когда стабильность рынков и так проверяется на прочность усилиями коллективного Запада, навязывающего уже не только России ценовой потолок, заставляющего арабов увеличивать нефтедобычу и угрожающего принять против ОПЕК антикартельные законы. Конечно, можно говорить о рецидиве неоколониального подхода, вот только такая фантомная политика начинает вязнуть в условиях быстро меняющегося мира.

А переход в нефтяных расчетах даже с Саудовской Аравией на национальные валюты, в частности на китайский юань, ставит под вопрос один из столпов американского мирового влияния — нефтяной доллар.

На горизонте уже вырисовывается нефтяной юань, а это уже на порядок серьезнее, чем провал коллективной западной воли на Украине или сомнительный успех операции по взрыву «Северных потоков» и по насильственному избавлению Европы от зависимости от российских углеводородов.

Теперь уже очередь США выражать серьезную озабоченность и пытаться договориться с государствами Персидского залива. Только вся их игра явно переходит в стадию цугцванга, когда каждый новый ход только ухудшает общую позицию. В результате давление на саудитов приводит к лишь тому, что Эр-Рияд подписывает в Пекине соглашение о восстановлении дипотношений с Ираном и решает прекратить поставки нефти в те страны, которые рискнут ввести ценовой потолок.

И на таком фоне военно-морские маневры на нефтяном перекрестке выглядят просто еще одной деталью общей картины. А заодно и красноречивым предупреждением Израилю. Но это уже совсем другая история.