В Оманском заливе развернулись военно-морские маневры «Пояс морской безопасности — 2023». Оманский залив расположен на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иными словами, по определению относится к зоне особых интересов вездесущих Соединенных Штатов. Но проблема в том, что учения проводят Россия, Иран и Китай — страны, отрицающие всякие претензии Вашингтона на глобальную гегемонию.
Формально речь идет об отработке противодействия современным пиратам, способным нарушить важнейшие морские коммуникации. Под таким девизом сейчас вообще проводится большинство интернациональных военно-морских учений. Но по факту три страны, которые еще не пошли по пути заключения прямого военного союза, но значительно сблизили в публичной сфере свои приоритеты национальной безопасности, без затей демонстрируют свои возможности. В частности, в случае необходимости перекрыть своими силами тот же Ормузский пролив. А это давно страшный сон коллективного Запада. Ведь через эти воды экспортируют свою нефть Иран, Кувейт, Катар, ОАЭ и частично Саудовская Аравия.
Считается, что через пролив проходит примерно 20% всего поставляемого на мировые рынки черного золота. Не удивительно, что все возникающие в последние годы планы военного «вразумления» Ирана традиционно наталкивались на угрозу того, что Иран перекроет Ормузский пролив со всеми вытекающими для глобальной экономики последствиями. А тут три страны, включая две мощные ядерные державы, явно отрабатывают взаимодействие своих ВМС в столь потенциально горячей точке, на мировом нефтяном перекрестке. И выглядят такие маневры вполне красноречивым предупреждением известным третьим странам.
При этом все давно знают, что для ценовых скачков на рынке нефти достаточно просто создать тень возможной нестабильности поставок. Углеводородный рынок крайне эмоционален и подвержен волатильности. А ныне особенно, когда стабильность рынков и так проверяется на прочность усилиями коллективного Запада, навязывающего уже не только России ценовой потолок, заставляющего арабов увеличивать нефтедобычу и угрожающего принять против ОПЕК антикартельные законы. Конечно, можно говорить о рецидиве неоколониального подхода, вот только такая фантомная политика начинает вязнуть в условиях быстро меняющегося мира.
А переход в нефтяных расчетах даже с Саудовской Аравией на национальные валюты, в частности на китайский юань, ставит под вопрос один из столпов американского мирового влияния — нефтяной доллар.
На горизонте уже вырисовывается нефтяной юань, а это уже на порядок серьезнее, чем провал коллективной западной воли на Украине или сомнительный успех операции по взрыву «Северных потоков» и по насильственному избавлению Европы от зависимости от российских углеводородов.
Теперь уже очередь США выражать серьезную озабоченность и пытаться договориться с государствами Персидского залива. Только вся их игра явно переходит в стадию цугцванга, когда каждый новый ход только ухудшает общую позицию. В результате давление на саудитов приводит к лишь тому, что Эр-Рияд подписывает в Пекине соглашение о восстановлении дипотношений с Ираном и решает прекратить поставки нефти в те страны, которые рискнут ввести ценовой потолок.
И на таком фоне военно-морские маневры на нефтяном перекрестке выглядят просто еще одной деталью общей картины. А заодно и красноречивым предупреждением Израилю. Но это уже совсем другая история.