Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения В Оманском заливе с 15 по 19 марта пройдут учения России, Китая и Ирана

Фото: Xiong Libing/Xinhua/Global Look Press

Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР в соцсети WeChat. Маневры пройдут с 15 по 19 марта и будут называться «Пояс морской безопасности — 2023».

В соответствии с договоренностями Вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности — 2023» в Оманском заливе, — указано в сообщении.

9 марта Минобороны РФ сообщило, что российские войска проведут совместные военные учения с армейскими группировками из Монголии и Лаоса. В ведомстве рассказали, что конференции по подготовке маневров уже прошли в Бурятии и Приморском крае.

С 17 по 27 февраля в южной части акватории Индийского океана прошли совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР. От России участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», который находится в первом дальнем походе с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» на борту.