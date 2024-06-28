Убежденный в скорой гибели мужчина изнасиловал девочку на тонущем корабле Мужчина изнасиловал девочку на глазах матери во время крушения корабля в Италии

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Мужчина изнасиловал девочку-подростка на глазах у ее матери на корабле, который потерпел крушение в Италии, сообщило издание Corriere della Sera. Он решился на этот поступок, когда борт уходил ко дну, а его дочь и жена уже были мертвы. Изнасилованную девочку спасти не удалось, однако сам мужчина выжил.

По информации издания, на борту корабля находились около 70 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана. Судно следовало из Турции, однако в Средиземном море у него взорвался двигатель, после чего оно начало тонуть.

Как сообщается в публикации, выжить, помимо мужчины, удалось еще 14 людям. Насильнику было предъявлено обвинение после спасения. Следствие предполагает, что во время надругательства мужчина также пытался задушить девочку.

Ранее сообщалось, что в Москве 44-летний уроженец Таджикистана надругался над 15-летней девочкой на игровой площадке. Инцидент произошел 19 июня в северо-восточной части города.

До этого сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 33-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в изнасиловании 78-летней пенсионерки. Инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте. Отмечается, что о преступлении сообщил полиции сын потерпевшей