Мигрант надругался над девочкой на игровой площадке в Москве В Москве арестован надругавшийся над девочкой 44-летний мигрант

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 44-летний уроженец Таджикистана надругался над 15-летней девочкой на игровой площадке, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по столице. Инцидент произошел 19 июня в северо-восточной части столицы.

По данным следствия, в вечернее время 19 июня 2024 года фигурант, находясь на детской игровой площадке в городе Москве, совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки, — сообщили в СКР.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители в Санкт-Петербурге задержали 33-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в изнасиловании 78-летней пенсионерки. Инцидент произошел в квартире на Комендантском проспекте. Отмечается, что о преступлении сообщил полиции накануне сын потерпевшей. Подозреваемого задержали. Им оказался их знакомый иностранец, не состоящий на миграционном учете в России. Сначала на него составили административный протокол о нарушении пребывания в РФ.