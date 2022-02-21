«У людей паника, мужчин забирают»: жительница Луганска о ситуации в городе

Жительница Луганска Алина (имя изменено) заявила NEWS.ru, что среди жителей города «сейчас паника, объявлена мобилизация и всех мужчин забирают». Она подчеркнула, что в столице самопровозглашённой ЛНР периодически пропадает связь, в некоторых районах отключали свет. По её словам, в самом Луганске слышна стрельба. Собеседница подчеркнула, что надеется на вхождение ЛНР в состав России.

В Луганске пока только слышно, как стреляют. В каких-то районах громче, где-то тише. У людей сейчас паника, объявлена мобилизация, поэтому всех мужчин забирают. Вода есть, свет есть, смотря где. У меня дома не отключали, у бабушки не было света, у подруги не было. Связь периодически пропадает. Интернет есть пока что. <...> Пока что я уеду из Луганска в Молодогвардейск, там безопаснее и быстрее уехать в РФ. <...> Если в России всё получится, устроюсь на работу по специальности, то можно будет и остаться. А вообще, надеюсь ЛНР войдёт в состав России, и тогда вообще будет всё отлично, — рассказала Алина.

19 февраля в ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация, а также введён запрет на выезд с территории республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Было объявлено, что власти могут изымать у граждан транспортные и другие средства для «нужд обороны».

Всеобщая мобилизация ранее была объявлена и в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения, и призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

Ситуация в ЛНР и ДНР обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения. Стало известно, что на помощь жителям Донбасса приезжают представители стран СНГ и Запада, также накануне прибыла передовая группа добровольцев из Крыма.