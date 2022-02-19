Добровольцы из Крыма прибыли на помощь повстанцам Донбасса

В Донбасс прибыла передовая группа добровольцев из Крыма. Они намерены помогать жителям Донецкой и Луганской народных республик в защите их прав на самоопределение. Об этом рассказал РИА Новости координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооружённой агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела, — сказал Козенко.

Он также добавил, что руководителями добровольческого формирования являются он сам и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что на территорию самопровозглашённых республик прибывают не только добровольцы из стран СНГ, но и представители Запада.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что их разведке удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля.