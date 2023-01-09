У границ Тайваня заметили 57 военных самолетов Китая

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

СУ-30

Вооруженные силы Тайваня за сутки обнаружили вблизи своих границ 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает РИА Новости со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство. Отмечается, что 28 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Среди них были три беспилотника BZK-005, шесть истребителей J-11, два Су-30, 12 истребителей J-16 и два J-10, два стратегических бомбардировщика H-6 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

В качестве ответной меры Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией. Кроме того, были развернуты ракетные комплексы наземного базирования.

После «Коммерсант» писал, что СВО на Украине и конфликт вокруг Тайваня привели к перевороту в международной политике. Сложившаяся геополитическая ситуация создает новую многополярность, в которой США и коллективный Запад противопоставили себя Москве и Пекину, отмечало издание.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.