Тысячи мертвых рыб выбросило на северный берег Японии

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи мертвых рыб волнами прибило к северному берегу Японии, сообщает KP.RU. Видео с выброшенными на берег рыбами появилось в социальных сетях. Мертвые сардины и скумбрии растянулись на 1,5 км вдоль береговой линии. Власти Хоккайдо проводят проверку по факту произошедшего.

В соцсетях жители Приморья выражают обеспокоенность из-за данной ситуации. Они связывают высокую смертность рыб со сбросом воды с атомной электростанции «Фукусима-1». Но никаких подтверждений данной теории на данный момент нет.

По данным Росприроднадзора Приморья, радиационная обстановка с 25 ноября по 1 декабря включительно находится в норме. Специалисты изучили пробы пищевых продуктов, воды, стройматериалом, почвы, радона и других объектов окружающей среды. Все показатели были в пределах нормы.

Компания-оператор АЭС «Фукусима-1» «TEPCO» ранее завершила третий этап сброса очищенной воды с аварийной атомной станции в море. По данным компании, процедура прошла без каких-либо проблем, всего было сброшено около 7,8 тысячи тонн воды, находившейся в 10 резервуарах.

На фоне сброса воды с АЭС Россия присоединилась к ограничительным мерам Китая и установила временный запрет на поставки морепродуктов из Японии. Решение будет действовать, пока Токио не предоставит «исчерпывающую информацию о безопасности продуктов водного промысла».