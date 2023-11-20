Почти 8 тысяч тонн воды с «Фукусимы-1» сбросили в море TEPCO завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в море

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Компания-оператор АЭС «Фукусима-1» «TEPCO» завершила третий этап сброса очищенной воды с аварийной атомной станции в море, сообщил японский телеканал NHK. По данным компании, процедура прошла без каких-либо проблем, всего было сброшено около 7,8 тысячи тонн воды, содержавшейся в 10 резервуарах.

Компания Tokyo Electric Power объявила о завершении начавшегося 2 ноября третьего этапа сброса очищенной воды, скопившейся на АЭС «Фукусима-1», в море, — говорится в сообщении.

TEPCO начала сброс третьей партии низкорадиоактивной воды, прошедшей очистку через систему ALPS, 2 ноября. По данным оператора, концентрация трития в воде составляла 55–77 беккерелей на литр, что существенно меньше нормы, установленной в 1500 беккерелей на литр.

Как пишет NHK, при анализе концентрации трития в морской воде, которую TEPCO ежедневно собирает из 10 мест в радиусе 3 км от «Фукусимы-1», самое высокое значение составило 11 беккерелей на литр. Это значительно ниже стандарта в 700 беккерелей, установленного для прекращения выброса воды.

TEPCO рассчитывает начать четвертый этап сброса очищенной воды с АЭС после Нового года. В общей сложности в море будет сброшено 31,2 тысячи тонн воды.

К сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии приступили в августе. В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что после первого сброса воды с аварийной АЭС никакой опасной продукции в России выявлено не было.