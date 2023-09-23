В Роспотребнадзоре оценили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима» Попова: после сброса с «Фукусимы» трития в воде не нашли

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После сброса воды с АЭС «Фукусима» никакой опасной продукции в России не выявлено, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. При этом она подчеркнула, что процесс только начался и может быть отмечен эффект накопления.

По словам Поповой, РФ практически не получает продукцию из Японии, но в российских территориальных водах, где рыбаки вылавливают рыбу и морепродукты, изменений в настоящее время не наблюдается.

На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления, — отметила глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что накопления в донных осадках и гидробионтах не может не произойти. Это объясняется тем, что «количество и объем будут увеличиваться».

Оператор АЭС «Фукусима-1» компания ТЕРСО начала сброс в океан воды со станции 24 августа. Предварительно вода проходит очистку, а перед сбросом ее разбавляют морской водой.

Ранее жители префектур Фукусима и Мияги направили в суд иск с требованием остановить сброс воды с АЭС «Фукусима». Они заявили, что что сброс воды нарушает права граждан на мирное проживание и осложняет процесс восстановления бизнеса для занятых в рыболовстве.

В начале сентября оператор АЭС «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировал тритий в морской воде. Концентрация составила 10 беккерелей на литр — это нижняя граница уровня выявления. Допустимая норма составляет 10 тысяч беккерелей на литр. При этом старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов отметил, что даже низкая концентрация этого вещества в воде может повысить риск заболевания раком более чем в пять раз.