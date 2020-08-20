Туркмения задыхается от «пыльной» эпидемии

Проблемой коронавируса в Туркмении снова озаботилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В стране зафиксированы подозрительные вспышки пневмонии, несмотря на то, что Ашхабад продолжает отрицать наличие COVID-19 на своей территории. Представители ВОЗ заявили, что планируют новую поездку в республику, чтобы провести независимые тесты на заболевание.

В начале августа директор европейского регионального представительства ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что поговорил с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым по поводу вспышки пневмонии в республике.

ВОЗ выразила серьёзную озабоченность по поводу роста случаев COVID-19-негативной пневмонии и призвала позволить команде ВОЗ провести независимые тесты на COVID-19 в стране, а затем отвезти их в собственные лаборатории. Президент согласился, — уточнил Ханс Клюге.

Дата второго визита специалистов ВОЗ в центральноазиатскую республику пока неизвестна, но, возможно, это произойдёт нескоро. Предыдущая поездка возовцев согласовывалась довольно долго и в итоге состоялась только в начале июля. Существуют подозрения, что руководство республики использовало это время, чтобы замести следы эпидемии в стране. Косвенно об этом свидетельствует то, что накануне визита делегации был закрыт ряд учреждений, правительство отправилось в отпуск, а граждан обязали носить маски.

В результате делегации ВОЗ пришлось согласиться с официальной точкой зрения Ашхабада о том, что подтверждённых случаев коронавируса в республике нет. Однако глава миссии организации в Туркмении доктор Катрин Смолвуд, докладывая о результатах, оговорилась: такие выводы были сделаны на основании того, что им позволено было увидеть.

С тех пор Туркмения так и не признала, что COVID-19 гуляет по её территории, но приняла меры, чтобы сдержать распространение инфекции. Гражданам разослали СМС о необходимости носить маски и начали штрафовать за их отсутствие, даже водителей, которые передвигались на личных автомобилях. По данным СМИ, работники домоуправлений в нескольких регионах начали ходить по квартирам и заставлять их жителей подписать требование не покидать дома без крайней необходимости. Всех школьников с 1 сентября обязали иметь при себе аптечку, в которую входит медицинская маска, перчатки, йод и оксолиновая мазь.

Maurizio Maule/Keystone Press Agenc/Global Look Press

По информации портала Turkmen.news, санаторий «Мелхем», а также отделения больниц в Мары, Йолотене и в поселке Мары-ГРЭС переоборудовали под лечение пациентов с пневмонией, и некоторые из них уже не справляются с наплывом заболевших. Больных там не тестируют на коронавирус и лечат левофлоксацином и арбидолом.

Я постоянно слышу о том, что люди умирают, — рассказал изданию The Diplomat туркменский студент Сулейман, обучающийся за границей. — Я захожу в Instagram, и не проходит ни одного дня без чьей-то смерти. У кого-то из моих друзей умер дедушка, бабушка, отцы, тёти, дяди...

При этом довольно серьёзные карантинные меры правительство Бердымухамедова оправдывает... пылью. Именно неблагоприятными погодными условиями гражданам поначалу объяснили необходимость носить маски. И лишь позже к предупреждениям добавилась «профилактика вирусной пневмонии». От местных жителей поступают сообщения о том, что штрафы водителям без масок выписывают с другими формулировками — отсутствие в автомобиле аптечки или огнетушителя.

В результате, как пишет The Diplomat, у граждан Туркмении создалось смешанное впечатление о том, что происходит в стране. Многие из них верят в версию с пылью и носят маски только на улице, забывая о мерах предосторожности в помещениях. В стране продолжают проводиться массовые мероприятия вроде свадеб и похорон, которые традиционно собирают десятки и даже сотни гостей. Неспособность Бердымухамедова чётко объяснить необходимость соблюдения мер предосторожности приводит к тому, что им мало кто следует.

Так как сотрудники ВОЗ имеют право действовать только по согласованию с руководством республики, маловероятно, что во время второй миссии им удастся выяснить нечто новое. Гурбангулы Бердымухамедов прочно держится за версию о том, что коронавируса в его республике нет. И несомненно, убедится, что зарубежные гости не увидят ничего лишнего, прежде чем пускать их в страну.