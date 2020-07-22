Мир

Туристка назвала реальную стоимость дома за «один евро» в Италии

10:09, 22 июля 2020 739
Фото: Martin Jung/imageBROKER.com/Global Look Press

Американка Мередит Тэббоун купила дом в маленьком городе на Сицилии «за один евро» и рассказала, сколько денег она потратила на покупку на самом деле.

Тэббоун откликнулась на объявление о продаже домов в Италии из-за того, что её дедушка жил в коммуне Самбука-ди-Сицилия.

Местные власти регулярно зазывают туристов для покупки жилья за один евро и дальнейшего переезда в страну, так как во многих городах не хватает жителей.

Американская туристка уточнила, что большая часть таких домов была продана за $5 тысяч, за свой дом девушка заплатила $5655. При этом самое дорогое жильё на аукционе обошлось покупателю в $25 тысяч.

Девушка отметила, что каждый купленный по такой схеме дом нуждается в реставрации, в которую придётся вложить не менее $10 тысяч.

Купленный девушкой дом оказался зданием XVIII века, в котором никто не жил более ста лет, информирует радио Sputnik.

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