Турция стала крупнейшим импортером угля из новых регионов России

Фото: Huang Shipeng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С февраля по июль 2023 года Турция импортировала свыше 160 тысяч тонн угля, добытого в новых регионах России, сообщает Reuters. Агенство обращает внимание на то, что Турция является членом НАТО и при этом заплатила РФ за твердое топливо в этом году уже $14,3 млн.

Уголь по меньшей мере от 10 производителей поставлялся в Турцию в период с февраля по июль. Данные свидетельствуют о том, что Турция была крупнейшим направлением экспорта угля из аннексированных регионов, на долю которой приходилось 95% поставок за указанный период, — говорится в статье.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция и Россия приостановили строительство газового хаба для поставок топлива в Европу. По данным источника агентства, причиной стали разногласия между Москвой и Анкарой в вопросе управления объектом. Однако в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что страны Запада активно распространяют фейки. Подобные вбросы, отметили там, никак не отразились на реальной ситуации и строительство хаба продолжается.

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара продолжит усилия по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, проигравших сторон в мирном процессе по Украине не будет.