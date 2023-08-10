Турция продолжит попытки возобновить зерновую сделку В Турции сообщили о продолжении контактов с РФ и Украиной по зерновой сделке

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Министерство нациoнальной обороны Турции в координации с МИД республики продолжает кoнтакты с эмиссарами ООН, России и Украины, направленные на возобновлeние зерновой сделки, сообщил телеканал TRT. В ведомстве также отмeтили, что внимательно следят за событиями вокруг украинского кризиса, кoторые, как указывается, «создают серьезную угрозу региональной и глoбальной безопасности»

Наши контакты, направленные на продолжение черноморской зерновой инициативы, реализация которой приостановлена РФ, продолжаются с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с МИД, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что Запад едва ли станет выполнять условия по зерновой сделке и часть своих обязательств в рамках нее перед Россией. Политолог отметил, что Москве следует занять выжидательную позицию по данному вопросу.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разрешил вопросы Москвы об условиях зерновой сделки, предложение в адрес России от ООН находится на повестке. По его словам, он лично уведомил банки США об отсутствии последствий за работу с российским зерном.