Политолог оценил шансы выполнения Западом условий по зерновой сделке Политолог Блохин назвал маловероятным выполнение Западом условий по зерновой сделке

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Запад навряд ли станет выполнять условия по зерновой сделке и часть своих обязательств в рамках нее перед Россией, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, политолог отметил, что Москве следует занять выжидательную позицию по данному вопросу.

Запад, скорее всего, не пойдет на выполнение своих условий по зерновой сделке, так как это будет означать отказ от части санкций — главного элемента давления на Россию. <...> У Запада крайне бескомпромиссная позиция, — пояснил Блохин.

По словам эксперта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается способствовать диалогу между Россией и западными странами. Политолог подчеркнул, что Турция является членом НАТО, из-за этого коммуникации с Европой у государства налажены лучше, чем у России.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США разрешили вопросы Москвы об условиях зерновой сделки, предложение в адрес России от ООН находится на повестке. По его словам, он лично уведомил банки США об отсутствии последствий за работу с российским зерном.

Представитель МИД России Мария Захарова объяснила Госдепартаменту США, что требования Москвы по возобновлению зерновой сделки заключаются в выполнении второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». Дипломат подчеркнула, что американский посол может лично обратиться в МИД за разъяснениями.