Блинкен: США разрешили вопросы России о зерновой сделке Блинкен: Вашингтон разрешил вопросы Москвы о зерновой сделке, однако Россия не реагирует

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Энтони Блинкен

США разрешили вопросы Москвы об условиях зерновой сделки, предложение в адрес России от ООН находится на повестке, однако она не реагирует, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил Госдеп. По его словам, он лично уведомил банки США об отсутствии последствий за работу с российским зерном.

Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее, — рассказал госсекретарь.

Он добавил, что в ООН подготовили предложение, отвечающее на все озабоченности России, «которая до сих пор молчит».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова объяснила Госдепу, что требования Москвы по возобновлению зерновой сделки заключаются в выполнении второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», которая зафиксирована на бумаге и заверена генсеком ООН Антониу Гутерришем. Дипломат подчеркнула, что эта информация есть на сайте внешнеполитического ведомства РФ, но если ее недостаточно, то американский посол может лично обратиться в МИД за разъяснениями.