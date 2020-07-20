Турция прекратила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Вспышка коронавируса в Иране стала причиной отмены авиаперелётов из Турции в эту страну. Рейсы прекратились с 19 июля.
Турецкие власти не назвали сроки снятия ограничений,
Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде отметил, что Турция продолжает принимать только своих граждан и людей с рабочей визой,
За последние сутки в Иране выявили 2182 случая заражения коронавирусом, 209 пациентов умерли. За всё время пандемии инфекцию нашли у 273 788 пациентов, 14 188 из них погибло.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент страны Хасан Рухани заявил, что Иран пройдёт вторую волну коронавирусной инфекции. По его словам, заболевание «вернулось» в государство, и сказал, что Тегеран продолжает бороться с COVID-19.
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