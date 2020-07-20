Турция прекратила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/95fa52d4-c9c4-11ea-a43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вспышка коронавируса в Иране стала причиной отмены авиаперелётов из Турции в эту страну. Рейсы прекратились с 19 июля.

Турецкие власти не назвали сроки снятия ограничений, передаёт IRNA.

Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде отметил, что Турция продолжает принимать только своих граждан и людей с рабочей визой, говорится на сайте организации.

За последние сутки в Иране выявили 2182 случая заражения коронавирусом, 209 пациентов умерли. За всё время пандемии инфекцию нашли у 273 788 пациентов, 14 188 из них погибло.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент страны Хасан Рухани заявил, что Иран пройдёт вторую волну коронавирусной инфекции. По его словам, заболевание «вернулось» в государство, и сказал, что Тегеран продолжает бороться с COVID-19.