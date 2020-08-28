Турция объявила о готовности сбивать самолёты ОАЭ

Власти Турции пообещали сбивать любые самолёты Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые приблизятся к её границам. Соответствующее заявление было распространено на неофициальном уровне, однако стало важным признаком возможного непреднамеренного столкновения в Восточном Средиземноморье, где подошёл к концу первый этап совместной военной инициативы Греции, Кипра, Франции и Италии с участием техники из ОАЭ. Впрочем, собеседники NEWS.ru в греческом дипломатическом корпусе скептически смотрят на риски эскалации.

О том, что Анкара готова открыть огонь по самолётам ОАЭ, заявил турецкий источник арабского издания Al-Quds Al-Arabi. По его словам, вооружённые силы (ВС) страны «без колебаний собьют любой эмиратовский самолёт, который приблизится к турецким водам или к оперативной зоне, в которой работает исследовательское судно Oruc Reis, — вблизи острова Крит в Восточном Средиземноморье». Турецкие правила применения боевой силы, как следует из заявлений источника Al-Quds Al-Arabi, позволяют сбивать нарушающую воздушное пространство республики авиацию.

Собеседник издания заявил, что Эмираты пытаются выполнять ту роль, которая непропорциональна их реальным размерам. Он предупредил, что в Средиземноморье Абу-Даби играет с огнём: в случае пересечения «красных линий» Анкары с её стороны можно будет ожидать очень резкой реакции. Комментарий неназванного турецкого чиновника последовал в ответ на учения «Эвномия» (имя античной богини законности), в которых принимают участие силы Греции, Кипра, Франции и Италии. Сообщалось, что в рамках манёвров на Крит из Эмиратов прибыли истребители F-16.

Mark Harkin/wikimedia.org

Учения стартовали после того, как власти Турции направили Oruc Reis в сопровождении группы боевых кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе — неподалёку от острова Кастелоризо. Участники военных манёвров условились об усилении присутствия своих ВС в Восточном Средиземноморье через Инициативу четырёхстороннего сотрудничества (QUAD). Как говорилось в заявлении греческого министерства национальной обороны, первым мероприятием этой инициативы «будет сбор военно-воздушных и военно-морских средств, а также персонала из четырёх стран в морском районе к югу от Кипра 26-28 августа и сотрудничество в проведении намеченных мероприятий».

Собеседник NEWS.ru в греческом дипломатическом корпусе, впрочем, заявил, что ситуация пока находится под контролем, и серьёзного конфликта в регионе ждать не стоит. По его словам, заявления турецких чиновников являются обычной риторикой.

Тем не менее, нельзя не заметить, что ВС Греции и её тактических союзников в эти дни постоянно маневрируют в опасной близости от Турции и её сил. Накануне, когда шесть истребителей F-16 ВВС Греции вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к тому району, по поводу которого Турцией было издано международное уведомление NAVTEX, турецкое командование было вынуждено поднять свои истребители F-16, чтобы вытеснить греческую авиацию из этой зоны.

Анкара 29 августа распространила по системе NAVTEX новое уведомление для капитанов средиземноморских судов по поводу того, что её армия до 11 сентября будет проводить военные учения в Средиземном море — в качестве ответа своим региональным соперникам. Такой концентрации кораблей в регионе не наблюдалось с середины 1990-х годов. Какими бы ни были реальные намерения вовлечённых в средиземноморский спор государств, перенасыщение Восточного Средиземноморья военными силами не может не создавать риск непреднамеренного военного столкновения, особенно в условиях интенсивной милитаристской риторики.