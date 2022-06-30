Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает ТАСС. Он назвал это дипломатической «победой» и добавил, что Анкара не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они не выполнят договоренности с Анкарой.
Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии, — сказал Эрдоган.
Ранее президент Турции заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих государств в предоставлении убежища террористам.
Более того, по мнению Эрдогана, Швеция и Финляндия имеют в своих парламентах лиц, поддерживающих Рабочую партию Курдистана. Впоследствии руководство Турции подготовило список из 10 требований, которые должны выполнить Стокгольм и Хельсинки в обмен на пересмотр турецкой позиции по их членству в НАТО.