Турция назвала «победой» принятие ее условий Швецией и Финляндией Эрдоган заявил, что Турция не начнет ратификацию приема новых членов НАТО до выполнения ее условий

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает ТАСС. Он назвал это дипломатической «победой» и добавил, что Анкара не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они не выполнят договоренности с Анкарой.

Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии, — сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что его страна не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В Анкаре обвинили власти этих государств в предоставлении убежища террористам.

Более того, по мнению Эрдогана, Швеция и Финляндия имеют в своих парламентах лиц, поддерживающих Рабочую партию Курдистана. Впоследствии руководство Турции подготовило список из 10 требований, которые должны выполнить Стокгольм и Хельсинки в обмен на пересмотр турецкой позиции по их членству в НАТО.