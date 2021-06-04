Турция нашла в Чёрном море новое месторождение газа

https://static.news.ru/photo/cff0bce6-c5c5-11eb-a4b3-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Чёрном море Турцией было обнаружено новое газовое месторождение, его объём составляет 135 млрд кубических метров. Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Наше буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд куб. м в скважине Амасра-1 на участке Сакарья, — заявил политик.

По его словам, общий объём обнаруженных страной в Чёрном море запасов природного газа составляет 540 млрд куб. м.

21 августа 2020 года Турция уже обнаруживала в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Тогда запасы найденного оценивались в 320 млрд кубометров. Эрдоган заявлял, что это является событием исторического масштаба. Он подчёркивал, что поставки газа гражданам страны планируется начать с этого месторождения в 2023 году.

Ранее государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR сообщила об обнаружении на месторождении «Шафаг-Асиман» в Каспийском море запасы газоконденсата. Это произошло в марте 2021 года. Для точного определения запасов будет выполнено техническое проектирование на бурение дополнительной оценочной боковой скважины.