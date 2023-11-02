Трухачев рассказал, как визит Макрона повлияет на страны Центральной Азии Политолог Трухачев: визит Макрона не окажет влияния на курс стран региона

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Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Визит президента Франции Эмануэля Макрона в Центральную Азию мало отразиться на внешнеполитическом курсе стран региона, заявил NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев. По его словам, нельзя при этом отрицать, что все среднеазиатские страны ведут политику отдаления от России.

Делают это все, даже Киргизия и Таджикистан, которые насквозь зависят от денежных переводов из России, — отметил Трухачев.

Политолог подчеркнул, что раньше Евросоюз присутствовал только в Казахстане, а в других странах Средней Азии его влияния почти не было. Однако сейчас ЕС пытается войти в регион, чтобы получить доступ к местным ресурсам, которые он ранее получал из России, отметил эксперт.

Наиболее быстрыми темпами от Москвы отдаляется Туркмения, которая никогда и не была близка. Узбекистан также всегда был дальше остальных. Наиболее опасно для нас отдаление Казахстана, учитывая, что у нас очень протяженная общая граница, — резюмировал Трухачев.

Макрон совершил турне по странам Центральной Азии. За два дня он отправился в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Обе эти центральноазиатские республики богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим. По его словам, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс.