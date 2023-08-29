Бродячая обезьяна искусала трех человек в Стамбуле и попала на видео

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По улицам Стамбула бродит обезьяна, которая нападает на гостей и жителей турецкого города, сообщило издание TRT Haber. Мартышка уже покусала троих человек, которых пришлось госпитализировать. По информации издания, у животного есть хозяин, от которого оно сбежало.

В результате нападения обезьяны пострадали два пенсионера, которые гуляли по Стамбулу. Пострадавшая женщина до сих пор находится в больнице. Мужчину выписали после того, как сделали прививки от столбняка и бешенства. На опубликованных очевидцами кадрах животное напало и на ребенка. Обезьяну спугнул проезжавший мимо курьер.

Также мартышка залезла на второй этаж в квартиру к незнакомцу. Для него встреча с животным закончилась несколькими укусами.

Ранее в Ленинградской области на базе отдыха «Шишки на Лампушке» обезьяна покусала 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в деревне Раздолье Приозерского района. Врачи диагностировали у ребенка рану на левом плече. Состояние девочки удовлетворительное.

Уточняется, что происшествие случилось во время кормления животного. Родители девочки обратились к медицинским работникам сразу после укуса. Госпитализация не понадобилась.