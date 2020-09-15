Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро заключит сделку с Ираном

https://static.news.ru/photo/4c0c4880-f77d-11ea-8062-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он в короткие сроки заключит сделку с Ираном.

Просто дождитесь, когда пройдут выборы. Если мы выиграем, то мы заключим сделку с Ираном, — цитирует его РИА Новости.

Трамп добавил, что Тегеран и сейчас хочет заключить сделку, но ждёт победы на выборах Джо Байдена, которого он называет «Сонным Джо». По мнению Трампа, его сделка с Ираном будет «более справедливой» для США.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что после его переизбрания Иран сам «придёт и скажет, что они хотят сделки». И произойдёт это в короткое время.

С 2015 года действовал всеобъемлющий план, выполнение условий которого снимало с Ирана введённые ранее ограничения со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. Однако в мае 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что Штаты располагают доказательствами разработки Ираном ядерного оружия.

В ноябре 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что политика США направлена на дестабилизацию Ближнего Востока. Именно поэтому европейские лидеры должны избегать влияния американских коллег, подчеркнул он.